Un altro colpaccio per Pordenone i Subsonica per l' estate del San Valentino

È l'undicesimo loro album in studio, in uscita il 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. Un disco che rappresenta un viaggio musicale, arricchito da sonorità più organiche e strumenti raccolti nel Mediterraneo, esplorando il tempo presente tra ombre e sogni. Terre Rare, questo il nome, è l'album del viaggio dei Subsonica, dell'apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. Legato alla celebrazione del trentennale della band, Terre Rare 96-26, è anche il nome del prossimo tour dei Subsonica che annunciano una data al Pordenone Blues & Co. Festival. La band torinese approderà al Parco San Valentino il 17 luglio con inizio alle 21.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

