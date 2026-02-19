Ultim’ora | Trapianto negato per bimbo con cuore bruciato il comitato prende posizione

Il comitato ha respinto la richiesta di trapianto di cuore per un bambino di due anni, a causa di danni gravi al muscolo cardiaco. Il bambino, che ha subito gravi ustioni al petto, avrebbe bisogno di un intervento urgente, ma i medici hanno deciso di non procedere. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i genitori e gli esperti, che chiedono maggiore chiarezza sui criteri adottati. La vicenda rimane aperta, mentre si cerca una soluzione alternativa.

"> Parere Negativo dell’Heart Team sul Nuovo Trapianto di Cuore per un Bimbo di 2 Anni. L’Heart Team dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso un parere negativo riguardo alla possibilità di un nuovo trapianto di cuore per un bambino di soli 2 anni e 4 mesi. Il piccolo, che nei mesi scorsi aveva ricevuto un cuore definito “bruciato”, è stato al centro di una valutazione minuziosa da parte di esperti nel campo della cardiochirurgia pediatrica. Dopo una riunione collegiale, è emerso che le condizioni attuali non permettono di procedere con un intervento chirurgico ulteriormente invasivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

