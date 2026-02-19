Ultim’ora | Trapianto negato per bimbo con cuore bruciato il comitato prende posizione

Il comitato ha respinto la richiesta di trapianto di cuore per un bambino di due anni, a causa di danni gravi al muscolo cardiaco. Il bambino, che ha subito gravi ustioni al petto, avrebbe bisogno di un intervento urgente, ma i medici hanno deciso di non procedere. La decisione ha suscitato molte reazioni tra i genitori e gli esperti, che chiedono maggiore chiarezza sui criteri adottati. La vicenda rimane aperta, mentre si cerca una soluzione alternativa.

Parere Negativo dell'Heart Team sul Nuovo Trapianto di Cuore per un Bimbo di 2 Anni. L'Heart Team dell'Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso un parere negativo riguardo alla possibilità di un nuovo trapianto di cuore per un bambino di soli 2 anni e 4 mesi. Il piccolo, che nei mesi scorsi aveva ricevuto un cuore definito "bruciato", è stato al centro di una valutazione minuziosa da parte di esperti nel campo della cardiochirurgia pediatrica. Dopo una riunione collegiale, è emerso che le condizioni attuali non permettono di procedere con un intervento chirurgico ulteriormente invasivo.