Ultimissime Inter LIVE | allarme per Zielinski la moviola della gara col Bodo Glimt

Zielinski si infortuna durante la partita contro il Bodo Glimt, causando preoccupazione tra i tifosi dell’Inter. L’azzurro si è fermato dopo uno scontro con un avversario e ha lasciato il campo in barella. I medici sono intervenuti subito, ma al momento non si conoscono ancora dettagli sulle sue condizioni. La squadra nerazzurra aspetta aggiornamenti ufficiali, mentre i supporter temono uno stop prolungato per il centrocampista. La partita prosegue senza di lui, mentre si cerca di capire quanto sia grave l’infortunio.

Moviola Bodo Glimt-Inter: Siebert bocciato dai quotidiani. Il braccio di Pio Esposito divide: gol regolare o errore da matita rossa? Il giudizio. Moviola Bodo Glimt-Inter: bufera totale su Siebert dopo la sfida in Champions League. Diversi dubbi sulla rete di Pio Esposito Zielinski, scatta l'allarme in casa Inter: polacco uscito malconcio dalla sfida col Bodo! Cosa filtra sulle sue condizioni. Episodio chiave Inter-Bodo Glimt: la moviola della sfida di Champions LeagueDurante la partita di Champions League tra Inter e Bodo Glimt, un episodio chiave ha attirato l'attenzione: una decisione arbitrale contestata nel primo tempo. Inter, non solo Lautaro: anche Zielinski ko. I tempi di recuperoLe ultime Inter news riguardano gli infortuni di Lautaro Martinez e Zielinski dopo il ko in Champions contro il Bodo Glimt