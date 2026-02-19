Ue | Pasdaran nella lista dei terroristi

Il Consiglio europeo ha deciso di inserire il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) nella lista dei gruppi terroristici dell’Unione Europea, confermando la misura adottata a gennaio. Questa scelta coinvolge anche sanzioni specifiche, come il congelamento dei beni e il divieto di viaggio per i membri. L’UE ha motivato la decisione con il ruolo dei Pasdaran nelle attività destabilizzanti e nelle violazioni dei diritti umani. La misura si applica a tutte le istituzioni e ai individui collegati al gruppo.

18.10 Il Consiglio europeo ha formalizzato l'inserimento del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Itgc) alla lista terroristica dell'Ue,dando seguito all'accordo raggiunto a fine gennaio I Pasdaran saranno anche soggetti alle misure restrittive nell'ambito del regime di sanzioni antiterrorismo Ue. Tra queste, il congelamento dei fondi e di altri beni finanziari o risorse economiche negli Stati membri dell'Ue e il divieto per gli operatori dell'Ue di mettere risorse a disposizione del gruppo. Lo comunica il Consiglio Ue. I pasdaran sono stati inseriti nella lista Ue dei terroristi. I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso di inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. Iran, convocati gli ambasciatori Ue dopo l'inserimento dei pasdaran nella lista dei terroristi. L'Iran ha richiamato tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea nel paese. L'Ue ufficializza, 'i pasdaran iraniani nella lista dei terroristi'. A seguito dell'accordo politico al Consiglio Affari esteri del 29 gennaio, il Consiglio Ue ha deciso oggi formalmente di aggiungere il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) dell' Iran. Iran, ufficializzato l'inserimento dei Guardiani della Rivoluzione nella lista dei terroristi UE. Il Consiglio UE inserisce ufficialmente il gruppo paramilitare iraniano nella lista dei gruppi terroristici. La decisione risponde alla violenta repressione delle proteste dei mesi scorsi. L'Ue ufficializza, 'i pasdaran iraniani nella lista dei terroristi'. Concluso l'iter, per le Guardie Rivoluzionarie fondi in Europa congelati. A seguito dell'accordo politico al Consiglio Affari esteri del 29 gennaio, il Consiglio Ue ha deciso. Iran, convocati gli ambasciatori Ue dopo l'inserimento dei pasdaran nella lista dei terroristi. Il capo dello Stato maggiore di Teheran: "Se Usa attaccano, nessun americano sarà al sicuro".