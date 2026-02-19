Ucraina l' insegnante di danza diventata cecchino | Non sarò più in grado di provare emozioni come una volta
Tetiana Khimion, insegnante di danza di 47 anni, ha deciso di diventare cecchino dopo l'invasione russa in Ucraina. La donna, madre di due figli, vive ora in un villaggio vicino a Sloviansk, dove ha abbandonato le lezioni di ballo per affrontare il conflitto armato. La sua scelta nasce dalla paura di perdere il senso di sicurezza e di emozioni autentiche, che non riesce più a provare. Khimion ha spiegato che la guerra le ha cambiato profondamente il modo di vedere il mondo.
Tetiana Khimion, 47 anni e madre di due figli, lavorava come insegnante di danza a Sloviansk, nella regione di Donetsk, quando la Russia ha invaso l’ Ucraina. Khimion è stata dunque costretta ad abbandonare la sua carriera nella danza e si è arruolata nelle forze armate ucraine. Lì ha scelto di addestrarsi come cecchino: “Quando andavo al parco con i bambini, a volte mi esercitavo in un piccolo poligono di tiro. Riuscivo a centrare il bersaglio e persino a vincere piccoli premi. Così ho pensato: forse posso farlo “, ha detto. Khimion, nell’agosto 2023, è diventata ciò che viene definito un “tiratore scelto” nel 78° Reggimento d’assalto aereo, un cecchino a corto raggio che fornisce copertura ai gruppi d’assalto durante le missioni di combattimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
