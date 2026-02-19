Ubriaca nel parcheggio del supermercato dove non poteva stare | denunciata 34enne comasca

Una donna di 34 anni di Como è stata denunciata dopo essere stata trovata ubriaca nel parcheggio di un supermercato di Lentate sul Seveso, un’area dove non avrebbe dovuto essere. La donna è stata sorpresa dai carabinieri mentre si aggirava tra le auto con un livello di alcool nel sangue molto alto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe introdotta nel parcheggio senza un motivo valido. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La donna è stata portata in caserma per accertamenti.

Era destinataria di un foglio di via che le vietava la permanenza nel Comune di Lentate sul Seveso. Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi e poi ha reagito con violenza Grossi guai per una 34enne comasca che nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata nel parcheggio di un ipermercato di Lentate sul Seveso, dove non avrebbe nemmeno potuto trovarsi. I carabinieri della stazione di Seveso, con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Seregno, sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112. Sul posto hanno identificato la donna, già nota alle forze dell’ordine, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol.🔗 Leggi su Quicomo.it

Caos nel bar e fugge in auto ubriaca. Inseguita dai militari: denunciataDurante le festività natalizie, i Carabinieri di Copparo hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire attività illecite.

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: il corpo del 34enne trovato nel parcheggio dipendentiUn capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.