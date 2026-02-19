U20 rimonta bianconera sul finale | Monza ko al 94?

La partita tra Juventus Under 20 e Monza si è conclusa con una rimonta spettacolare dei bianconeri, che hanno vinto all’ultimo secondo. La causa è stata una rete decisiva al 94’, dopo aver inseguito gli avversari per tutta la gara. La Juventus ha dimostrato carattere e determinazione, ribaltando il risultato in modo sorprendente. La squadra di casa ha tenuto alta la concentrazione fino al fischio finale, portando a casa tre punti fondamentali. La sfida si è giocata davanti a un pubblico molto presente allo stadio.

La Primavera della Juventus conquista tre punti pesantissimi in casa contro il Monza, rimontando una partita intensa e risolta soltanto all'ultimo respiro. A decidere il match è la rete del nostro numero 10 Gabriele Finocchiaro al 94?, che completa la rimonta avviata già dall'attaccante Arman Durmisi dal dischetto, nel recupero del primo tempo. Una vittoria in rimonta, costruita con personalità, pazienza e grande determinazione dai ragazzi di Padoin. Un primo tempo di occasioni e carattere: occasioni bianconere, poi il colpo del Monza. L'avvio della partita è molto equilibrato, ritmi non particolarmente alti e grande attenzione tattica delle due squadre soprattutto a non scoprirsi.