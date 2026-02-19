Tuttosport – Prossima volta entro in campo anche io

Il titolo di Tuttosport rivela che la squadra ha ottenuto un punto in più rispetto a Juventus, Napoli e Roma, grazie a una partita combattuta. La causa di questo risultato è stata la determinazione dei giocatori, che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Il portiere ha parato un rigore decisivo, mantenendo il risultato in equilibrio. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro il Parma, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e consolidare il proprio vantaggio in classifica. I tifosi aspettano con ansia l’eventuale ritorno in campo del loro capitano.

Torino, l'ultimo titolo di TS: " Abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma, ora dobbiamo solo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma, per mantenere il vantaggio sulle nostre inseguitrici. Per ora siamo in linea con il nostro obiettivo ". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Como. " E' stata una partita molto equilibrata, quasi noiosa nel primo tempo – ha aggiunto parlando della partita -. Sul nostro gol è stato molto bravo Jashari a lanciare quel pallone e Leao a segnare. E' il 24° risultato utile consecutivo, ora dobbiamo solo pensare a lavorare ".

Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in ItaliaPer la maturità 2026, sono state rese note le materie della seconda prova scritta per i licei di San Marino.

Ponte sullo Stretto, Salvini spinge per avvio lavori entro 2026: “Io sono pronto anche per domani, credo sia solo questione di mesi”Il ministro Salvini ha annunciato che i lavori per il Ponte sullo Stretto potrebbero partire già entro il 2026.

