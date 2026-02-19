Tuttosport – i social scatenati sul gol irregolare Inter graziata
La partita tra BodoGlimt e Inter ha scatenato molte reazioni sui social, dopo che l’arbitro ha convalidato un gol contestato. La decisione ha suscitato immediati commenti negativi, con tifosi e appassionati che criticano la scelta dell’arbitro. La squadra nerazzurra ha subito una sconfitta per 3-1, ma l’attenzione si concentra soprattutto sull’episodio controverso. Le immagini del gol irregolare sono diventate virali, alimentando discussioni tra sostenitori e esperti. La questione ha acceso il dibattito sulla trasparenza delle decisioni arbitrali in questa competizione.
2026-02-19 14:23:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Se la Juve ha perso 5-2 contro il Galatasaray in Champions League, non è andata meglio all’Inter, battuta 3-1 dal BodoGlimt (qui le pagelle). Dopo quanto successo nel corso del derby d’Italia, anche nei playoff di UCL c’è stato un episodio arbitrale dubbio in favore dei nerazzurri. Riguardando le immagini, infatti, la rete della squadra di Chivu da regolamento sarebbe dovuta essere annullata. Eppure l’arbitro ha deciso di lasciar correre. Inter, la rete di Pio Esposito andava annullata: cosa dice il regolamento. L’azione è chiara: il colpo di testa di Carlos Augusto finisce su Pio Esposito, che tocca la palla con il braccio, si gira e calcia in porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti discussi: Bastoni vero colpevole e antisportivo, i finti morti e lo stile Juve perduto: tifosi vip e social scatenati; E se il VAR avesse punito l'antisportività di Bastoni? Ne serve di più, non di meno.
