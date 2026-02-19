Tutti in gioco a Palese l' iniziativa del Municipio V in piazza Magrini

Il Municipio V organizza “Tutti in gioco a Palese” domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 13 in piazza Magrini. La causa è quella di riunire le famiglie e i bambini per coinvolgerli in attività ludiche e sportive all’aperto. La piazza si trasforma in un grande spazio di gioco, con tornei di calcio, giochi di squadra e laboratori creativi. L’obiettivo è incentivare il divertimento e il senso di comunità nel quartiere. La partecipazione è aperta a tutti i residenti e curiosi di passaggio.

Si svolgerà domenica 22 febbraio, dalle ore 9 alle 13, in piazza Magrini, l’iniziativa “Tutti in gioco a Palese”, l’iniziativa voluta e promossa dal Municipio V per animare la piazza pedonale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione ludico culturale Mellon, su iniziativa della commissione Cultura del Municipio V. L’associazione Mellon, nata con l’obiettivo di promuovere il gioco come strumento di socializzazione, cultura e inclusione, ha trasformato i dadi e le carte in un linguaggio universale per unire persone di tutte le età. I suoi promotori sono impegnati in azioni di divulgazione attiva, eventi sul territorio anche in collaborazione con locali, librerie e festival, avendo a disposizione una ludoteca sempre aggiornata con le ultime novità.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Capodanno a Napoli: gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza Municipio Da piazza Lotto a piazza Lante: via alla rimozione delle barriere architettoniche nel municipioIl municipio VIII avvia un intervento per la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree di piazza Lotto, piazza Lante e via dei Granai di Nerva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti in gioco - Powered by DAZN Bet Club in Diretta Streaming | DAZN IT; L'hockey inline si mette in gioco con l'asta benefica In pista con il cuore; Alzheimer Cafè – un nuovo ciclo di incontri; Tutti in fiera per giocare. La mostra-mercato dei modelli e dei giocattoli d'epoca con ingresso gratuito. Parma, Cuesta: Dobbiamo fare buon gioco in tutti i momenti. Lecce? Mi aspetto una gara diversaPer alcune squadre il girone d'andata non si è ancora concluso, ma è già tempo di iniziare la seconda parte del campionato: è proprio così per il Parma, che ancora deve recuperare la partita contro il ... tuttomercatoweb.com Torna Slotmob, tutti in piazza per dire no al gioco d'azzardo legalizzatoUn anno dopo il grande evento della Tuscolana, la Campagna Slotmob contro la diffusione del gioco d'azzardo legalizzato, torna a Roma con un nuovo slotmob in largo Beltramelli, organizzato insieme a ... iltempo.it Edoardo Bennato - “Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti forse esiste da sempre non importa l’età perché è vera soltanto a metà!” Foto dal web #edoardobennato facebook