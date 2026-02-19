Tutte le big italiane puntano Solet una è in pole | CM

Oumar Solet ha attirato l’attenzione delle grandi del calcio italiano grazie alle sue prestazioni solide con l’Udinese. La causa è il suo ruolo centrale in difesa, che ha portato i club a monitorare attentamente le sue mosse. Con una partita decisiva contro il Napoli alle porte, il francese si prepara a confermarsi come uno dei difensori più promettenti del campionato. La sua crescita ha già suscitato interesse, e ora le società valutano se fare un’offerta concreta. La sua prossima partita potrebbe essere decisiva.

Oumar Solet è sempre più un punto fermo dell’Udinese con il calciatore francese che sta vivendo un ottimo momento con la squadra bianconera. Una big è sulle tracce di Solet (Ansa Foto) – calciomercato.it Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate tanto che diverse squadre lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Arrivato a Udine da svincolato dopo un infortunio che ne aveva frenato la carriera, il difensore francese appare pronto a un nuovo salto di qualità con tutte le big italiane che lo seguono in vista del prossimo calciomercato. Juventus, Roma, Milan e Inter stanno seguendo con interesse le prestazioni del difensore e potrebbero fare presto un tentativo per strapparlo alla squadra friulana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

