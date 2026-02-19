Turni obbligatori più tecnologia e revoche facili | Patanè chiede una stretta su taxi e ncc

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha chiesto una maggiore regolarità nei servizi di taxi e NCC, citando l’aumento di irregolarità e truffe. Patanè ha proposto turni obbligatori, tecnologie più avanzate e procedure più semplici per revocare le licenze. Durante l’audizione alla Camera, ha spiegato che i controlli devono essere rafforzati per tutelare i clienti e garantire un servizio più affidabile. La sua proposta mira a ridurre le attività illegali nel settore dei trasporti pubblici.

L'assessore capitolino ha parlato anche delle difficoltà nel gestire il servizio svolto con l'utilizzo di piattaforme online private Una vera e propria stretta sugli illeciti e nuovi strumenti per monitorare i servizi. È quanto chiesto dall'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, alla commissione Trasporti alla Camera nel corso di un'audizione convocata per conoscere quello che accade nelle varie città italiane con taxi e ncc. Si è parlato, tra i tanti argomenti, anche delle conseguenze dell'attività delle piattaforme online, in particolare Uber. Patanè ha iniziato il suo intervento parlando delle azioni già intraprese dall'amministrazione capitolina per potenziare il servizio taxi, ovvero il bando per il rilascio di 1.