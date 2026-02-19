Tumori | domani ' Special cook' al Gemelli chef stellati in corsia speranza per pazienti

Domani, presso il Policlinico Gemelli di Roma, si svolge l’evento ‘Special Cook - chef in corsia’. La causa è aiutare le pazienti affette da tumori ginecologici attraverso un pranzo speciale. La chef stellata Caterina Ceraudo preparerà un menù con prodotti calabresi, coinvolgendo direttamente le degenti del reparto oncologico. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Jole Santelli e Officine Buone, mira a portare un momento di sollievo e conforto alle donne in cura. La giornata si concluderà con un momento di condivisione tra pazienti e chef.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - 'Special Cook - chef in corsia' approda al Policlinico Gemelli. Domani, venerdì 20 febbraio, alle 12, i reparti di Ginecologica oncologica ospiteranno l'iniziativa benefica dell'Associazione Jole Santelli e Officine buone con la chef stellata Caterina Ceraudo che preparerà un menù speciale a base di prodotti calabresi per le degenti. L'evento è organizzato con la Fondazione Giovanni Scambia, Loto - uniti per le donne contro i tumori e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCSS Università cattolica del Sacro cuore, ed è alla sua terza tappa dopo i precedenti incontri al Day hospital oncologico del Policlinico Universitario dell'Università 'Magna Graecia' di Catanzaro e al Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Paola (CS).