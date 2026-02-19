Donald Trump ha annunciato l’intenzione di costruire una grande base militare a Gaza, con una superficie superiore a 1,5 km², per accogliere fino a 5 mila soldati della nuova Forza di stabilizzazione internazionale. La proposta prevede l’utilizzo di strutture moderne e infrastrutture di supporto, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nella regione. La decisione ha suscitato molte reazioni tra le autorità locali e i gruppi coinvolti. La realizzazione di questa base potrebbe cambiare gli equilibri sul territorio.

Donald Trump sta pianificando di costruire nella Striscia di Gaza una base militare di oltre 1,5 chilometri quadrati e capace di ospitare fino a 5 mila soldati della futura Forza di stabilizzazione internazionale. Lo riporta il Guardian, che ha visionati documenti di appalto emessi dal Board of Peace. Il sito, secondo i progetti, sarà circondato da circondato da 26 torri di guardia blindate montate su rimorchi. Avrà poi un poligono di tiro e un magazzino per l’equipaggiamento militare. I piani prevedono inoltre la realizzazione di una rete di bunker, con elaborati sistemi di ventilazione, dove i soldati potranno ripararsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump vuole costruire una base per 5 mila soldati a Gaza: come sarà

Board di Pace, al via a Washington lo show di Trump (con Tajani). Gli Usa pronti a costruire una base militare a Gaza per i soldati stranieriIl board di Pace, tenutosi a Washington, ha visto la partecipazione di Trump e Tajani, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di creare una nuova base militare a Gaza.

Board of Peace, foto di gruppo a Washington. Ipotesi base militare a Gaza con 5mila soldatiA Washington, il Board of Peace si è riunito per la prima volta, con l’obiettivo di discutere una possibile base militare a Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.