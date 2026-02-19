Trump olimpico

Donald Trump ha incontrato i Florida Panthers alla Casa Bianca, una visita legata alla vittoria della squadra nella NHL 2025. L’ex presidente, noto appassionato di hockey su ghiaccio, ha scattato foto con i giocatori e ha indossato una maglia personalizzata donata dai campioni. La visita si è svolta a pochi giorni dalla premiazione, e Trump ha commentato con entusiasmo il successo della squadra. Durante l'incontro, sono stati discutersi anche delle prossime sfide nel campionato. L’evento ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di sport.

Donald Trump è un appassionato di hockey su ghiaccio. Nel dicembre scorso ha ricevuto alla Casa Bianca i Florida Panthers, vincitori della NHL 2025 che gli hanno pure regalato una maglia personalizzata. Sembra che il presidente Usa abbia intenzione di assistere alla finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio, sempre che a giocarsi l'oro ci siano gli Stati Uniti. La notizia del possibile arrivo a Milano ha già messo in stato di massima allerta la città. Garantire la sicurezza dell'uomo più potente al mondo è una sfida olimpica a sè. Se il seguito del vice J.D.Vance era composto da 45 mezzi, a quanto potrà arrivare la scorta che accompagnerà l'inquilino della Casa Bianca? E ancora: Trump sarà accompagnato anche dalla first lady che all'età di 18 anni, proprio a Milano, firmò il suo primo contratto con un'agenzia di moda? Una variabile in più che potrebbe alzare l'asticella.