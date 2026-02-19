Trump-Milei | accordo commerciale a rischio per le DOP italiane Parmesan sfida il Parmigiano Apertura a nomi generici

Il 12 febbraio 2026, un accordo commerciale tra Stati Uniti e Argentina mette a rischio le DOP italiane, tra cui il Parmigiano. La firma di questo accordo apre la porta all’uso di nomi generici come

Parmesan contro Parmigiano: Trump apre una breccia nelle tutele Made in Italy. Un accordo commerciale firmato tra Stati Uniti e Argentina il 12 febbraio 2026 rischia di compromettere le tutele delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) italiane, aprendo la strada alla concorrenza sleale da parte di prodotti che imitano le eccellenze agroalimentari europee. L’intesa, siglata dal presidente americano Donald Trump e dal presidente argentino Javier Milei, prevede il riconoscimento di “nomi generici” per prodotti che in Europa sono strettamente legati al territorio e a specifici processi produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il trattato commerciale Usa-Argentina legalizza l’Italian sounding: a rischio Dop e Igp italiane, da Asiago a Parmigiano e capocolloIl trattato commerciale tra Stati Uniti e Argentina, firmato di recente, permette alle aziende americane di usare nomi italiani sui loro prodotti, causando preoccupazione tra i produttori italiani e europei.

