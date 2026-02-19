Trump lancia il Board of Peace | Lavoriamo per la fine dei conflitti I Paesi assenti? Fanno i furbi Hamas stia attenta

Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, spiegando che gli Stati Uniti cercano una pace stabile a Gaza. La causa principale è la continua violenza nella regione, che impedisce un vero dialogo tra le parti. Trump ha accusato alcuni Paesi di approfittare della situazione, mentre ha avvertito Hamas di stare attenta alle mosse che potrebbe fare. Durante l’incontro a Washington, il presidente ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti nel trovare soluzioni concrete, anche se la strada resta difficile. Intanto, i rappresentanti delle nazioni coinvolte si preparano a discutere prossimi passi.

Gli Stati Uniti lavorano per una pace duratura a Gaza, nonostante le tante difficoltà. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump al Board of Peace in corso a Washington, dedicato proprio al Medioriente. Lanciando un avvertimento ad Hamas e invitando i Paesi occidentali assenti a non fare furbate. Le parole di Trump. " Non c'è nulla di più importante della pace e non c'è nulla di meno costoso della pace. Sapete, quando si va in guerra, costa cento volte di più di quanto costi fare la pace", ha detto Donald Trump a Washington. "Personalmente ho lavorato molto con i Paesi presenti qui per porre fine alle guerre che li riguardavano.