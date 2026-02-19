Trump la città dovrà blindarsi per il blitz milanese del presidente

Donald Trump, il presidente statunitense, ha deciso di visitare Milano senza preavviso, causando l’inasprimento delle misure di sicurezza in città. La sua possibile presenza all’Arena Santa Giulia per la finale olimpica di hockey maschile ha spinto le autorità a blindare diverse zone, con controlli più severi e divieti di sosta. La decisione giunge dopo che i vertici americani hanno confermato il suo viaggio, che potrebbe portarlo a seguire la gara tra Canada e Finlandia. La città si prepara a un evento inatteso e molto atteso.

La Madonnina si blinda per un ospite che non ha chiesto permesso né RSVP: Donald J. Trump, il tycoon diventato presidente bis, potrebbe piombare domenica all'Arena Santa Giulia per la finale olimpica di hockey maschile, ma solo se gli Usa come da pronostico e da tre vittorie filate giocheranno per l'oro alle 14.10. Non un soggiorno il suo, bensì una toccata e fuga da manuale, con l'Air Force One che atterra (probabilmente a Linate, più comodo e meno traffico), il corteo presidenziale che sfreccia verso l'impianto di Santa Giulia, 60 minuti di partita urlata con cappellino MAGA sotto il ghiaccio, fischio finale e via verso Verona per la cerimonia di chiusura all'Arena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump, la città dovrà blindarsi per il blitz milanese del presidente Leggi anche: La nomina. Settore Tecnico Figc. Il milanese Beretta nuovo presidente Amt, è il giorno del bilancio. Salis: "Qualcuno dovrà delle scuse alla città"Oggi per Amt arriva il momento di fare il punto sui conti del 2024. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trump, la città dovrà blindarsi per il blitz milanese del presidente; La grande attesa per Trump in Arena, l’Intelligence internazionale al lavoro; Trump olimpico; Trump a Milano per la finale di hockey? le autorità attivano i protocolli di sicurezza. Trump olimpicoIl presidente Usa, Milano e la finale di hockey su ghiaccio che fa tremare le gambe a chi dovrà garantire la sicurezza dell’uomo più potente del mondo ... ilgiorno.it Trump a Milano, pronto l'Air Force One se la squadra di hockey Usa va in finale domenica. Ma sarà una visita-lampoPrefettura e questura hanno iniziato a immaginare come allestire la macchina della sicurezza, già rodata nei giorni scorsi dalle visite di vicepresidente Vance ... milano.corriere.it Carnevale a Monfalcone, Sior Anzoleto e le mire di Trump sulla città. Video di Katia Bonaventura facebook Davos a tutto Trump. Groenlandia in ansia. Stop a Bologna Città 30 x.com