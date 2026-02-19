Trump e Nicki Minaj | un’insolita stima tra Casa Bianca e mondo rap tra complimenti e curiosità per le unghie
Donald Trump ha espresso apprezzamenti pubblici per Nicki Minaj durante un evento al Black History Month il 18 febbraio 2026. La causa di questa sorpresa deriva dalla presenza della rapper alla cerimonia, un fatto insolito considerando il suo stile e il passato politico dell’ex presidente. Trump ha commentato positivamente alcune sue canzoni e ha mostrato interesse per le sue unghie colorate, attirando l’attenzione dei presenti. L’episodio ha suscitato curiosità tra fan e critici, che si sono chiesti cosa spinga un ex presidente a elogiare una star del rap.
Trump e Nicki Minaj: un’insolita alleanza tra la Casa Bianca e il mondo del rap. Un momento inatteso alla Casa Bianca ha visto il Presidente Donald Trump elogiare pubblicamente la rapper Nicki Minaj durante una celebrazione per il Black History Month il 18 febbraio 2026. L’episodio, avvenuto nella East Room, ha sorpreso molti e ha riacceso il dibattito sul rapporto tra politica e cultura pop, rivelando un’inattesa affinità tra il Presidente e l’artista. Un elogio inaspettato e l’attenzione alle unghie. Durante l’evento, Trump ha dedicato un momento del suo discorso a lodare la Minaj, descrivendola come una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu
