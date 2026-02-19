Trump e Nicki Minaj | un’insolita stima tra Casa Bianca e mondo rap tra complimenti e curiosità per le unghie

Donald Trump ha espresso apprezzamenti pubblici per Nicki Minaj durante un evento al Black History Month il 18 febbraio 2026. La causa di questa sorpresa deriva dalla presenza della rapper alla cerimonia, un fatto insolito considerando il suo stile e il passato politico dell’ex presidente. Trump ha commentato positivamente alcune sue canzoni e ha mostrato interesse per le sue unghie colorate, attirando l’attenzione dei presenti. L’episodio ha suscitato curiosità tra fan e critici, che si sono chiesti cosa spinga un ex presidente a elogiare una star del rap.

Nicki Minaj stringe la mano a Trump alla Casa Bianca: come è nata l'alleanza più inaspettataLa cantante Nicki Minaj ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca e si è fatta fotografare mentre gli stringeva la mano.

