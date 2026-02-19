Trump apre il Board of Peace | Sarà un successo renderemo Gaza ricca

Donald Trump ha avviato il Board of Peace, una sua iniziativa privata, perché vuole rilanciare Gaza. Durante la prima riunione, ha affermato che il suo obiettivo è far prosperare la regione, rendendola anche più sicura. Trump ha promesso investimenti e progetti concreti per migliorare le infrastrutture danneggiate dai conflitti. La sua presenza in questa iniziativa ha attirato l’attenzione di molti, che aspettano di vedere se riuscirà a portare risultati concreti nel breve termine. La prossima fase riguarda la definizione delle prime azioni concrete.

