Trump apre i lavori del Board of Peace | 20 miliardi per Gaza l’elogio ai ricchi l’ultimatum a Iran e Russia

Donald Trump ha inaugurato il primo incontro del Board of Peace per Gaza, portando in discussione un investimento di 20 miliardi di dollari. La sua presenza ha attirato numerosi delegati, mentre ha elogiato i ricchi per il loro ruolo nel finanziare la ricostruzione. Durante il discorso, ha lanciato un avvertimento all’Iran e alla Russia, chiedendo loro di rispettare gli accordi. La riunione si è svolta in un’atmosfera informale, con Trump che ha alternato commenti seri a battute scherzose. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete.

Washington, 19 febbraio 2026 – Nella sala piena di delegazioni e fotografie di gruppo, Donald Trump ha aperto la prima riunione del Board of Peace per Gaza come se fosse un comizio: ringraziamenti, battute, promesse e avvertimenti. Davanti a leader e rappresentanti di decine di Paesi — con in prima fila Stati capaci di muovere risorse enormi — il presidente ha riproposto il suo refrain: la pace come affare “semplice” e, soprattutto, conveniente. “Non c’è nulla di più importante della pace e non c’è nulla di meno costoso della pace”, ha detto, contrapponendo i costi della guerra a quelli di una ricostruzione guidata dall’esterno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

