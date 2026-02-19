Truffa vishing in Valle Telesina | denunciati quattro complici sequestrati 10mila euro

I Carabinieri di San Salvatore Telesino hanno scoperto una truffa “vishing” che ha coinvolto quattro uomini, responsabili di aver raggirato un cittadino in Valle Telesina. I truffatori si sono spacciati per operatori postali, convincendo la vittima a consegnare denaro. Durante le indagini, sono stati sequestrati circa 10mila euro e sono stati denunciati i quattro complici. La vicenda ha portato all’arresto di un’operazione che ha messo in luce le tecniche usate dai truffatori. La vicenda ha preoccupato gli abitanti della zona.

Operazione dei Carabinieri di San Salvatore Telesino: individuati quattro presunti truffatori che, fingendosi operatori postali, hanno raggirato un cittadino e sottratto migliaia di euro. La trappola del "falso allarme bancario". Un'operazione lampo dei Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha permesso di identificare e denunciare quattro persone – tre uomini e una donna – presunti responsabili di una sofisticata truffa con il metodo "vishing" ai danni di un uomo della Valle Telesina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da finti operatori di Poste Italiane, che lo avrebbero convinto dell'esistenza di "problemi tecnici" e di "accessi abusivi" sul suo conto.