Truffa dell’autonoleggio con prenotazione online e pagamento su WhatsApp come difendersi

L’Aniasa denuncia un aumento di truffe online nel settore dell’autonoleggio, dove i truffatori si spacciano per operatori affidabili. Questi finti agenti propongono prenotazioni via WhatsApp e chiedono pagamenti anticipati, promettendo auto che in realtà non esistono. Una giovane donna ha pagato 200 euro per un’auto mai consegnata, dopo aver ricevuto una conferma di prenotazione tramite messaggio. La frode si diffonde soprattutto tra chi prenota senza verificare l’affidabilità del servizio. È importante fare attenzione quando si prenota un’auto online.

Crescono anche nel settore dell’autonoleggio le truffe online ai danni dei consumatori. A lanciare l’allarme è l’Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital, che segnala un aumento dei raggiri messi in atto da finti operatori che offrono servizi inesistenti e incassano pagamenti anticipati. Il meccanismo ricalca schemi già visti in altri comparti. Si parte infatti con annunci online costruiti per sembrare ufficiali, contatti spostati su WhatsApp e richieste di bonifici immediati. Il risultato, spesso, è la perdita del denaro versato senza alcuna prenotazione reale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

