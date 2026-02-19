Truffa con il metodo vishing quattro denunciati | sequestrati 10mila euro

Una truffa con il metodo “vishing” ha portato alla denuncia di quattro persone e al sequestro di circa 10 mila euro. Gli investigatori hanno scoperto che i malviventi hanno chiamato le vittime fingendosi dipendenti della banca, creando un falso allarme sul loro conto. Le vittime hanno paura di perdere i risparmi e, sotto pressione, hanno effettuato bonifici rapidi verso conti indicati come “sicuri”. La truffa si è conclusa con l’identificazione dei responsabili e il blocco delle transazioni fraudolente. La polizia invita a prestare attenzione a questo tipo di truffe.

Tempo di lettura: 2 minuti Un finto allarme bancario, la paura di perdere i risparmi di una vita e un bonifico eseguito in pochi minuti verso un conto indicato come "sicuro". È lo schema della truffa messo in atto ai danni di un uomo della Valle Telesina, smascherato dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento. L'operazione ha portato alla denuncia di quattro persone – tre uomini e una donna – ritenute responsabili, in concorso, di una sofisticata frode realizzata con il metodo del cosiddetto "vishing", una tecnica che combina telefonate ingannevoli e manipolazione psicologica per carpire denaro alle vittime.