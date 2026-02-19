Trovato privo di vita nel letto di un ruscello

Un uomo di 67 anni, originario di Salerno e residente a Cerreto Guidi, è stato trovato morto nel letto di un ruscello ad Orbignano, frazione di Lamporecchio. La causa sembra essere un incidente domestico o una caduta accidentale, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi. Il corpo è stato scoperto questa mattina da alcuni passanti lungo il percorso. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze della tragedia e verificare eventuali responsabilità. La vittima era molto conosciuta nella zona e viveva da diversi anni nella zona.

Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Salerno ma residente da anni a Cerreto Guidi, è stato trovato privo di vita ad Orbignano, frazione collinare del Comune di Lamporecchio (in provincia di Pistoia). Sul caso stanno indagando i carabinieri, con l'obiettivo di far luce su quanto avvenuto: l'uomo era scomparso da Cerreto intorno alle 16:30 dello scorso martedì, quando sarebbe uscito di casa in auto. Sono stati il cognato e la sorella a dare l'allarme, non avendolo visto tornare. Fino alla macabra scoperta effettuata da un passante, che intorno alle 4 del mattino dello scorso 18 febbraio lo avrebbe notato nel letto di un ruscello in secca.