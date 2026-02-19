Trova gioielli abbandonati in strada a Cognento e li consegna ai Carabinieri

Un uomo ha trovato alcuni gioielli abbandonati in strada a Cognento e li ha consegnati ai Carabinieri. La scoperta è avvenuta mentre camminava lungo via Roma, dove ha notato un ciondolo e una collana lasciati vicino ai bidoni dell’immondizia. Dopo averli raccolti, ha deciso di consegnarli alle forze dell’ordine per verificare la provenienza. La vicenda dimostra come semplici gesti di attenzione possano contribuire a mantenere l’ordine nel quartiere. Le autorità stanno ora cercando i legittimi proprietari.

Il recupero fortuito in via Tonini grazie a un cittadino e al comitato di vicinato. Si sospetta che i monili siano il bottino di un furto o di una truffa recente Un bell'esempio di senso civico e di proficua collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine arriva dalla frazione di Cognento. Nella giornata di ieri, il colpo d'occhio e l'onestà di un residente hanno permesso il recupero di diversi oggetti preziosi abbandonati sul ciglio della strada, attivando immediatamente la macchina delle indagini. Il ritrovamento è avvenuto in modo del tutto casuale. Mentre percorreva il tratto di carreggiata compreso tra via Tonini e l'incrocio con via Guareschi, un privato cittadino ha notato alcuni monili lasciati a terra a bordo strada.🔗 Leggi su Modenatoday.it Gioielli lasciati per strada dai ladri: "Chi li riconosce chiami i carabinieri"A Pasiano, lungo via Falzago, sono stati rinvenuti alcuni gioielli abbandonati a terra, presumibilmente lasciati dai ladri durante la fuga. Leggi anche: Donna trova a Riccione 3250 euro e senza pensarci li dà ai carabinieri, ecco chi li aveva persi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Con i gioielli Spadarella lo stile diventa personalità: trova la combinazione perfetta per esprimere te stesso e, già che ci siamo, osa un pochino! #spadarella #silverjewelry925 #madeinitaly #lookoftheday facebook