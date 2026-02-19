Troupe Mediaset aggredita fuori dalla stazione di Padova

Da ameve.eu 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una troupe di Mediaset è stata presa di mira vicino alla stazione di Padova, provocando feriti tra giornalista e operatore. L’incidente è avvenuto ieri sera, 18 febbraio 2026, mentre i giornalisti stavano realizzando servizi sul luogo. Testimoni raccontano di aver visto un gruppo di persone aggredire verbalmente e poi fisicamente i rappresentanti dei media. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’aggressione. La situazione si è sbloccata solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggressione a Padova: Troupe Mediaset attaccata, giornalista e operatore feriti. Una troupe del programma “È sempre Cartabianca” di Mediaset è stata aggredita ieri sera, 18 febbraio 2026, nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. La giornalista Serenella Bettin e l’operatore Carlo Brotto sono stati minacciati e colpiti da un aggressore, ora in custodia della polizia. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti e sulla crescente aggressività verso chi esercita il diritto di informare. Dinamica dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta in pochi istanti mentre la troupe era all’esterno della stazione di Padova per un servizio giornalistico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Troupe televisiva aggredita nel piazzale della stazione: fermato il responsabileUn giovane italiano di origini sudamericane ha aggredito un cameraman di una troupe Mediaset nel piazzale della stazione, causando l’intervento della polizia.

Sparatoria a Milano, aggredita troupe di ‘Ore 14’ a RogoredoIn un contesto di crescente tensione a Milano, una troupe di ‘Ore 14’ è stata aggredita a Rogoredo, pochi giorni dopo una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 28 anni.

Parla l'inviata di Porta a Porta aggredita a Padova dalle baby gang - Porta a porta 25/09/2025

Video Parla l'inviata di Porta a Porta aggredita a Padova dalle baby gang - Porta a porta 25/09/2025
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

troupe mediaset aggredita fuoriTroupe Mediaset aggredita fuori dalla stazione di Padova, giornalista e operatore minacciati e poi colpiti: una persona portata in QuesturaPADOVA - Una troupe del programma Mediaset È sempre Cartabianca ha subito una aggressione fisica questa sera, mercoledì 18 febbraio, di fronte alla stazione ... ilgazzettino.it

troupe mediaset aggredita fuoriAncora una troupe di Striscia la Notizia aggredita, questa volta a CariatiNuovo episodio contro i giornalisti impegnati in un’inchiesta sulla pesca illegale: operatori allontanati con la forza e servizio interrotto. Pochi giorni fa un cameraman era stato spinto in mare a Ci ... ecodellojonio.it