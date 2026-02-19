Troupe Mediaset aggredita fuori dalla stazione di Padova

Una troupe di Mediaset è stata presa di mira vicino alla stazione di Padova, provocando feriti tra giornalista e operatore. L’incidente è avvenuto ieri sera, 18 febbraio 2026, mentre i giornalisti stavano realizzando servizi sul luogo. Testimoni raccontano di aver visto un gruppo di persone aggredire verbalmente e poi fisicamente i rappresentanti dei media. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’aggressione. La situazione si è sbloccata solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggressione a Padova: Troupe Mediaset attaccata, giornalista e operatore feriti. Una troupe del programma "È sempre Cartabianca" di Mediaset è stata aggredita ieri sera, 18 febbraio 2026, nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. La giornalista Serenella Bettin e l'operatore Carlo Brotto sono stati minacciati e colpiti da un aggressore, ora in custodia della polizia. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti e sulla crescente aggressività verso chi esercita il diritto di informare. Dinamica dell'aggressione e intervento delle forze dell'ordine. L'aggressione è avvenuta in pochi istanti mentre la troupe era all'esterno della stazione di Padova per un servizio giornalistico.