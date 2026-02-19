Treviglio una mozione per promuovere la salute del cervello

A Treviglio, la scoperta di un calo delle attività cerebrali tra gli anziani ha spinto i consiglieri a proporre una mozione. L’obiettivo è organizzare un evento pubblico durante la Settimana del Cervello 2026, dal 16 al 22 marzo, per sensibilizzare sui rischi legati alle malattie neurodegenerative. La proposta mira a coinvolgere medici e cittadini, offrendo momenti di informazione e prevenzione. La proposta ha già raccolto il sostegno di alcuni membri dell’amministrazione comunale. Ora si aspetta l’approvazione definitiva in consiglio.

Treviglio. Una mozione per proporre l'organizzazione di un'iniziativa pubblica dedicata alla salute del cervello, in occasione della Settimana del Cervello 2026, dal 16 al 22 marzo. Un atto che i consiglieri di minoranza hanno predisposto con l'obiettivo di informare la cittadinanza sui fattori modificabili che possono ridurre il rischio di declino cognitivo, come isolamento sociale, sedentarietà, alimentazione inadeguata, disturbi del sonno e sintomi depressivi, e a promuovere attività protettive come stimolazione cognitiva, attività fisica e partecipazione sociale. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini e ragazzi, con informazioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (Dsa) e sulle strategie per valorizzare i punti di forza individuali.