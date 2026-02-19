Trento Live Fest 2026 con Emma Madame Negramaro

Emma Marrone e i Negramaro sono i primi artisti confermati per il Trento Live Fest 2026, che si terrà nella primavera prossima. La causa di questa grande festa musicale è l'organizzazione di un evento che punta a portare musica dal vivo nella città. I biglietti sono già disponibili online, mentre gli abbonamenti permettono di seguire più giornate. La presenza di questi artisti attira molti fan, pronti a vivere un’esperienza musicale unica. La data ufficiale dell’apertura delle vendite è stata comunicata da gli organizzatori.

Annunciati i primi nomi del Trento Live Fest 2026, da Emma Marrone ai Negramaro, i biglietti e gli abbonamenti. Quest'estate il Trentino si accende con la seconda edizione del Trento Live Fest, il festival che unisce musica e territorio, confermandosi un grande appuntamento per chi ama musica, natura e viaggi. Il festival si svolgerà in 2 weekend, nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre all'interno della Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo, Trento) che, per l'occasione, ospiterà alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale.