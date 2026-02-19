Trema Sinergie Ma alla fine può sorridere

Tema Sinergie ha vinto la partita contro Faenza 78 con un punteggio di 78-74, una vittoria decisa negli ultimi minuti. La squadra di Faenza ha tentato di recuperare, ma la difesa avversaria ha resistito all’attacco. Camparevic, Bianchi e Romano hanno segnato punti decisivi per Tema Sinergie, mentre Vettori e Fragonara hanno fatto la differenza per Faenza. La partita si è svolta davanti a un pubblico acceso e appassionato. Alla fine, il risultato ha premiato la determinazione di Tema Sinergie. La sfida si è conclusa con un finale teso e incerto.

Tema Sinergie Faenza 78 General Contractor 74 FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 4, Vettori 18, Van Ounsem 11, Romano 4, Longo 2, Di Pizzo 13, Fragonara 24, Aromando ne, Santiangeli, Fumagalli 2. All.: Pansa JESI: Piccone 13, Tamiozzo ne, Maglietti 11, Bruno 10, Arrigoni 12, Palsson 8, Buscarini ne, Egbendie ne, Nicoli 4, Del Sole 5, Toniato 11. All.: Ghizzinardi Arbitri: Rinaldi – Di Curzio - Corso Note – Parziali: 26-22; 40-40; 57-51. Tiri da 2: Faenza: 1725, Jesi: 2032; Tiri da 3: Faenza: 926, Jesi: 732; Tiri liberi: Faenza: 1726, Jesi: 1318; Rimbalzi totali: Faenza: 39, Jesi: 29 Uscito per falli: Vettori La Tema Sinergie scherza con il fuoco ma non si brucia e conquista una vittoria fondamentale contro una diretta concorrente nella corsa playoff.