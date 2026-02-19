Tre mosse per i Quattro Canti dalle balate alle fontane

Il Comune di Palermo ha approvato un intervento da 1,2 milioni di euro per riqualificare i Quattro Canti, il cuore pulsante della città. Il progetto prevede tre mosse principali: eliminare le “balate” di cemento, restaurare le fontane e migliorare l’illuminazione pubblica. I lavori puntano a rendere di nuovo vivibile e attrattivo questo spazio storico, spesso trascurato negli ultimi anni. L’obiettivo è trasformare i Quattro Canti in un punto di riferimento per cittadini e visitatori, con interventi concreti e mirati. La riqualificazione partirà a breve.

Quattro Canti: Un Cantiere per il Cuore di Palermo tra Storia e Innovazione. Un progetto di rigenerazione urbana da 1,2 milioni di euro è stato approvato dal Comune di Palermo per restituare splendore ai Quattro Canti, snodo centrale della città e crocevia tra i suoi storici mandamenti. L'intervento, guidato dall'architetto Caterina Cacioppo, mira a risolvere problemi strutturali accumulati nel tempo, ripristinare le fontane e valorizzare l'illuminazione di una delle aree più emblematiche di Palermo. L'obiettivo è coniugare la conservazione del patrimonio storico con l'impiego di tecnologie moderne, offrendo un'esperienza più gradevole a residenti e turisti.