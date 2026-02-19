Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata

Il nome di Dzeko si fa strada per il suo gol decisivo contro l’Inter, dimostrando di essere ancora una scommessa affidabile. Nel frattempo, Vlahovic si presenta come una certezza, con due reti nelle ultime partite che lo rendono un punto fermo. Infine, una scommessa interessante è Nzola, pronto a sorprendere contro una difesa fragile. Questi tre attaccanti sono le scelte da non perdere per la 26ª giornata di Fantacalcio. Chi sceglierete per dominare la prossima giornata?

La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Verona e si chiuderà il lunedì 23 con Bologna-Udinese (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e i centrocampisti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre attaccanti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Complice il problema fisico accusato da Lautaro Martinez nella sfida di mercoledì contro il Bodo-Glimt in Champions League, Marcus Thuram viaggia verso una maglia da titolare nella sfida tra Lecce e Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

