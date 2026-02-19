Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata
Il nome di Dzeko si fa strada per il suo gol decisivo contro l’Inter, dimostrando di essere ancora una scommessa affidabile. Nel frattempo, Vlahovic si presenta come una certezza, con due reti nelle ultime partite che lo rendono un punto fermo. Infine, una scommessa interessante è Nzola, pronto a sorprendere contro una difesa fragile. Questi tre attaccanti sono le scelte da non perdere per la 26ª giornata di Fantacalcio. Chi sceglierete per dominare la prossima giornata?
La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Verona e si chiuderà il lunedì 23 con Bologna-Udinese (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e i centrocampisti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre attaccanti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Complice il problema fisico accusato da Lautaro Martinez nella sfida di mercoledì contro il Bodo-Glimt in Champions League, Marcus Thuram viaggia verso una maglia da titolare nella sfida tra Lecce e Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 26ª giornataIn vista della 26ª giornata di fantacalcio, tre difensori si distinguono per affidabilità, rendimento e potenziale.
Leggi anche: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata
Consigli FANTACALCIO 25^ Giornata TOP 11 - Chi Schierare al Fantacalcio [FANTACALCIO]
Argomenti discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata; Consigli Fantacalcio 25ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare.
Fantacalcio, 25^ giornata: gli attaccanti da schierareLa 25ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 13 febbraio con Pisa-Milan e prevede tante altre gare interessanti come Lazio-Atalanta, Napoli-Roma e Inter-Juventus. Come al solito, tanti ... fantacalcio.it
Euroleghe, 21ª Giornata: 5 attaccanti da schierareEcco i 5 attaccanti da schierare nella 21a giornata di Euroleghe. fantacalcio.it
Festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2030 con un gol decisivo. Un altro di testa, e fatico a trovare tre attaccanti centrali migliori di lui sotto quel punto di vista in Serie A. Il Parma ha l'arma in più per la salvezza: Mateo Pellegrino. facebook
Operazione in uscita abbastanza strana del #Parma, che rimane con tre attaccanti esterni per la seconda parte di stagione. Adrian #Benedyczak va infatti in prestito al @Sivasspor e gli auguro di fare 15 gol per tornare più forte nel Ducato. Sicuramente giovedì x.com