Tre arresti sulla piazza di spaccio del distretto ceramico recuperati 6 chili di droga

La polizia ha arrestato tre persone e sequestrato sei chili di droga nel cuore del distretto ceramico, dopo un mese di indagini. Gli agenti hanno seguito i movimenti dei sospetti, che gestivano un'importante rete di spaccio tra le province di Reggio Emilia e Modena. Durante le operazioni, sono state soccorse alcune persone coinvolte nelle consegne e sono stati trovati numerosi involucri nascosti in un magazzino abbandonato. I dettagli delle operazioni sono ancora in fase di chiarimento.

Conclusa una complessa indagine dei Carabinieri nel distretto ceramico. Decisiva la tecnica dell'arresto ritardato per smantellare l'intera rete di spaccio. Sequestrati hashish, cocaina e ketamina Un mese di indagini serrate, pedinamenti silenziosi e fughe rocambolesche ha portato allo smantellamento di una vasta e fiorente piazza di spaccio attiva a cavallo tra il comprensorio ceramico reggiano e quello modenese. L'operazione, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castelnovo ne' Monti insieme ai colleghi di Casalgrande e Castellarano, si è conclusa con l'arresto di tre giovani: un ventiseienne italiano residente a Casalgrande e due cittadini nordafricani di 26 e 27 anni, entrambi domiciliati a Scandiano.🔗 Leggi su Modenatoday.it Distretto ceramico, "Vietare il sorpasso ai mezzi pesanti sulla Modena-Sassuolo"I sindaci dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello chiedono a ANAS di intervenire subito sulla strada. Leggi anche: Tir spagnolo con 480 chili di droga. Tre arresti per traffico internazionale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Compra cocaina e scappa, carabinieri lo vedono e arrestano i pusher. In auto una pistola; Tre arresti a Trapani: smantellata una piazza di spaccio nel rione Palme; Tre arresti a Trapani: smantellata una piazza di spaccio nel rione Palme; Trapani, smantellata piazza di spaccio: tre arresti. Maxi operazione dei Carabinieri a Ostia, tre arresti per droga nelle piazze di spaccio di piazza Gasparri e dei LottiROMA – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’ampia operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ostia, impegnati sul litorale romano in un’att ... etrurianews.it Blitz antidroga dei Carabinieri, smantellata piazza di spaccio: tre arrestiBlitz dei Carabinieri nel rione Palme: sequestrate droghe e contanti. Disposte misure cautelari per gli indagati ... marsalalive.it CAMORRA A SANT'ANTIMO, BLITZ DEI CARABINIERI SGOMINATI I VERTICI DI TRE CLAN, 14 ARRESTI facebook Uomo ferito al torace dopo una sparatoria a Gallipoli, tre arresti per tentato omicidio - News x.com