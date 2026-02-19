Travolto sulle strisce in via Bertini davanti al supermercato | il ferito soccorso dall' elimedica

Un uomo di 50 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Bertini, davanti al supermercato Aldi. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio alle 16:00, quando il veicolo ha colpito il pedone, che è rimasto ferito. La persona è stata immediatamente soccorsa dall’elicottero sanitario, che ha trasportato il ferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico. La strada resta chiusa al traffico pedonale.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno effettuato i rilievi di legge Travolto da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Un cinquantenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16, in via Bertini, all’altezza del supermercato Aldi. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno effettuato i rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali da un mezzo che procedeva in direzione del centro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

