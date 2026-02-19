Travolto dal terrorismo islamico | cosa succede in Pakistan

Una serie di attacchi terroristici islamici ha colpito il Pakistan, causando morte e paura tra la popolazione. Le violenze si sono concentrate soprattutto nelle aree al confine con l’Afghanistan, dove le forze di sicurezza hanno registrato scontri e attentati nelle ultime ore. Le autorità hanno rafforzato i controlli e aumentato le operazioni contro i gruppi jihadisti. La situazione rimane critica in queste regioni e molte persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa delle minacce. La tensione tra governo e gruppi armati continua a salire.

Nuova ondata di violenza jihadista in Pakistan. Le ultime tensioni hanno riguardato in particolare le zone al confine con l' Afghanistan. Almeno 14 persone, tra cui 11 membri delle forze di sicurezza e tre civili, compreso un bambino, sono morte in una serie di attacchi coordinati nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Due attentati dinamitardi e uno scontro a fuoco tra polizia e militanti hanno provocato anche oltre 25 feriti, in un contesto di crescente instabilità che sta coinvolgendo sia il nord-ovest sia il sud-ovest del Paese. Ecco che cosa sta succedendo in Pakistan.