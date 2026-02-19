tratta e sfruttamento lavorativo il bachelet accende i riflettori

Il Bachelet ha aperto una mostra fotografica sulla tratta e lo sfruttamento lavorativo, un problema che colpisce ancora molte persone. L’evento, intitolato “Si tratta di Ri-cominciare”, mira a sensibilizzare gli studenti su questi temi. Le immagini raccontano storie di persone che hanno vissuto esperienze difficili e cercano di far capire l’impatto di queste condizioni. L’iniziativa è promossa dalla onlus Lule, con il supporto del Comune e del Rotary Club di Abbiategrasso. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

Sensibilizzare gli studenti sul tema della tratta e dello sfruttamento lavorativo: ha questo intento la mostra fotografica “Si tratta di Ri-cominciare”, inaugurata all’Istituto superiore Bachelet, promossa dalla Lule onlus in stretta collaborazione con il Comune e con il supporto operativo dello staff di Interact Rotary Club Abbiategrasso. Presentata come "un ponte necessario tra il mondo della scuola e le realtà più fragili della nostra società", la mostra porta la narrazione della tratta e dello sfruttamento, sia sessuale che lavorativo, tra i banchi di scuola, trasformando l’Istituto Bachelet in un laboratorio di cittadinanza attiva dove gli studenti, membri dell’Interact, non sono semplici spettatori, ma guide consapevoli che accompagnano i visitatori nel percorso espositivo, traducendo concetti complessi in un linguaggio accessibile ai propri coetanei, attraverso la potenza delle immagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

