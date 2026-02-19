Trasporto pubblico locale Patrignani Confcommercio chiede più corse in periferia e verso il centro

Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, denuncia che i mezzi pubblici sono insufficienti nelle zone periferiche e verso il centro. La causa principale è la mancanza di corse adeguate, che limita gli spostamenti di studenti, lavoratori e anziani. Patrignani segnala che molte fermate sono troppo distanti e i servizi troppo scarsi, creando disagio quotidiano. Ha proposto di aumentare le corse per favorire la mobilità e ridurre l’uso delle auto private. La richiesta mira a migliorare la qualità della vita nelle aree più colpite.

"Non possiamo parlare di città inclusiva se una parte del territorio resta meno collegata. Il trasporto pubblico deve essere capillare e accessibile, capace di offrire un'alternativa reale all'auto privata" Il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani interviene sul tema della mobilità urbana e chiede un deciso rilancio del trasporto pubblico locale, definendolo "un tassello fondamentale del mosaico della plurimobilità cittadina". Secondo Patrignani, la qualità della mobilità incide direttamente sulla vivibilità della città e sulla competitività del commercio di vicinato. "Per sostenere cittadini, lavoratori e negozi – afferma – serve un sistema integrato in cui auto, trasporto pubblico, moto e biciclette possano convivere in modo armonico ed efficiente".