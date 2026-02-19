Trasporti la Cgil chiede treni stabili per Palermo e servizi bus adeguati per Catania

La Cgil di Agrigento ha incontrato i dirigenti dell’assessorato alle Infrastrutture per affrontare i problemi nei collegamenti tra Palermo, Catania e le città della Sicilia. La causa principale sono i treni instabili e i servizi bus insufficienti che penalizzano pendolari e lavoratori. Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali hanno richiesto treni più affidabili e linee di autobus più frequenti e puntuali. La richiesta si concentra su interventi concreti per migliorare la mobilità quotidiana delle persone nella regione. La questione rimane aperta e in attesa di risposte ufficiali.

Il segretario generale della Cgil di Agrigento, Alfonso Buscemi, e il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, hanno chiesto di rendere strutturali i treni attivati in occasione di "Agrigento 2025 – Capitale italiana della cultura", così da garantire un collegamento stabile ed efficiente con l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo. Per il sindacato si tratta di una scelta strategica per migliorare l'accessibilità del territorio, sostenere il turismo e ridurre l'isolamento infrastrutturale della provincia. Durante l'incontro, l'assessorato ha manifestato disponibilità e assunto impegni per valutare le soluzioni necessarie alla stabilizzazione del servizio, attivandosi per richiedere la copertura finanziaria.