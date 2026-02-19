trasforma la sua stanza in un albergo di milano in un deposito di articoli per la ricettazione fermato

A Milano, un uomo di 33 anni di origini algerine è stato arrestato per ricettazione, dopo aver trasformato la sua stanza in un deposito di oggetti rubati. La polizia ha scoperto cellulari e accessori di marca nascosti tra la biancheria e le valigie di un hotel, dove l’uomo si era sistemato. Durante una perquisizione, sono stati trovati diversi oggetti sospetti pronti per essere rivenduti. La sua camera è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato portato in questura per ulteriori accertamenti.

Un fermo e numerosi sequestri il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino algerino di 33 anni è stato fermato per ricettazione. L'uomo è stato trovato in possesso di dispositivi elettronici e accessori di noti brand di lusso, sequestrati durante una perquisizione in un hotel cittadino. Arresto in un hotel di Milano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno individuato il 33enne all'interno di un hotel situato in via Giovanni Lulli.

