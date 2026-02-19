Trasferte Napoli | appello di Pisani al Consiglio di Stato

Pisani ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato dopo che il governo ha vietato le trasferte ai residenti in Campania. La misura, entrata in vigore questa settimana, impedisce ai tifosi di partecipare alle partite in altre regioni, anche se avevano acquistato i biglietti. Pisani, presidente di una società sportiva locale, critica questa decisione, definendola ingiusta e dannosa. Nei prossimi giorni, presenterà ufficialmente l’appello, sperando di ottenere una revoca del divieto. La questione riguarda anche decine di migliaia di appassionati di calcio in tutta la regione.

Trasferte vietate ai residenti in Campania: Pisani annuncia l'immediato appello al Consiglio di Stato. Dopo l'ordinanza con cui il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del decreto del Ministro dell'Interno che vieta le trasferte ai residenti in Campania per tutte le partite in esterna della S.S.C. Napoli fino al termine della stagione, l'Avv. Angelo Pisani annuncia battaglia: "Sarà subito depositato l'appello cautelare al Consiglio di Stato. La giustizia deve vincere, fino – se necessario – alla CEDU." La decisione del TAR. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittima la misura ministeriale, qualificandola come provvedimento "preventivo e cautelare" adottato a seguito dei gravi disordini avvenuti il 25 gennaio lungo l'A1 tra tifosi di Lazio e Napoli.