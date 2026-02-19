Trapianto negato al bimbo di Napoli il team di esperti dice no al secondo intervento | condizioni troppo gravi

Il team medico di Napoli ha negato un secondo trapianto di cuore a un bambino, spiegando che le sue condizioni sono troppo compromesse. La decisione arriva dopo che il piccolo, ricoverato in terapia intensiva, ha trascorso troppo tempo dall’intervento precedente e il suo quadro clinico si è aggravato notevolmente. I medici hanno sottolineato che il cuore impiantato si trova in condizioni pessime, rendendo impossibile l’operazione. La famiglia del bambino si trova ora di fronte a una scelta difficile.

Una decisione che spegne le speranze. Troppi giorni trascorsi dal primo intervento, condizioni cliniche ormai compromesse: è questa la motivazione che ha portato un team di specialisti a esprimere parere negativo su un secondo trapianto di cuore per il bambino ricoverato a Napoli dopo l'impianto di un organo definito "bruciato". Il primo intervento risale al 23 dicembre. Da allora il piccolo è mantenuto in vita grazie all'Ecmo, la macchina cuore-polmoni. Nelle scorse ore si era riaccesa una speranza con la disponibilità di un nuovo organo compatibile, ma la valutazione medica ha chiuso ogni spiraglio: le condizioni generali non consentirebbero di affrontare un'altra operazione così invasiva. L'Heart team dell'ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il secondo trapianto di cuore per il bambino di 2 anni e 4 mesi, a causa delle sue condizioni critiche. Per la famiglia è un momento di dolore immenso. La madre, che fino all'ultimo ha sperato in una nuova possibilità per il figlio, ha preso atto della decisione dei medici. Il piccolo resta ricoverato. Gli esperti hanno deciso di no, quindi non ci sarà un nuovo trapianto. Però, finché mio figlio respira, è vivo, quindi non lo lascio». Patrizia dimostra una forza d'animo che solo una mamma può avere. Ieri ha trascorso l'intera giornata all'ospedale Monaldi di Napoli.