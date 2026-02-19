Tragedia per Fabrizio Corona ha una grave malattia | rischia di non guarire ecco la confessione shock

Fabrizio Corona si trova in ospedale a causa di una grave malattia, che potrebbe compromettere la sua salute definitivamente. La sua famiglia e i fan sono in allerta, dopo che Corona ha condiviso un messaggio criptico sui social e ha pubblicato immagini di sé in ospedale. In radio ha anche parlato del suo stato di salute, lasciando trapelare la preoccupazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando voci e timori tra chi lo segue da vicino.

Un messaggio criptico pubblicato sui social, poi le immagini dall’ospedale e infine il racconto in radio: negli ultimi giorni la preoccupazione attorno a Fabrizio Corona è cresciuta rapidamente. L’ex re dei paparazzi ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa sta vivendo, parlando apertamente di un problema di salute serio che, almeno per ora, non avrebbe ancora trovato una soluzione definitiva. La malattia di Fabrizio Corona: di cosa si tratta?. Tutto è iniziato con alcune foto pubblicate su Instagram, in cui Corona appariva su un lettino d’ospedale, accompagnate dalla frase: « Non mi state fermando, mi state ricreando ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia per Fabrizio Corona, ha una grave malattia: rischia di non guarire, ecco la confessione shock “Ho una malattia brutta”. Fabrizio Corona, annuncio shock sulla sua saluteFabrizio Corona ha annunciato di avere una malattia seria, causata da problemi di salute che lo hanno portato al ricovero. “Ho una malattia”. Crans-Montana, coniugi Moretti: la confessione shockI coniugi Moretti di Crans-Montana sono stati ascoltati di fronte alla giustizia svizzera, rivelando dettagli sulla loro situazione personale. Fabrizio Corona fa uso di Psicofarmaci Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona sul lettino di un ospedale fa preoccupare i fan: Non mi state fermando; Fabrizio Corona annuncia due grandi progetti, crescono le voci sul partito politico Falsissimo; Fabrizio Corona ricoverato in cardiologia: Non mi state fermando, mi state ricreando; Oksana Murasova, condannata per l'omicidio dell'ex accoltella il nuovo compagno ma viene rilasciata: È legittima difesa. Fabrizio Corona: Ho una malattia, una roba brutta, ma la mia battaglia continuaFabrizio Corona racconta a Radio Marte la sua lotta quotidiana contro una malattia grave, ma assicura che il lavoro e i progetti non si fermano nemmeno un giorno. movieplayer.it Fabrizio Corona rivela grave malattia cronica e preoccupa i suoi fanFabrizio Corona ricoverato a Milano: cosa sappiamo sulle sue condizioni Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è stato nuovamente ricoverato all’ospeda ... assodigitale.it Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale: "Ho una malattia che non riesco a curare" ...Continua facebook Fabrizio Corona: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo la resa di conti con Mediaset e Signorini” x.com