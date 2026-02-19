Tragedia di Bordighera nell’ordinanza le accuse per una madre violenta La criminologa | Il caso ricorda il dramma di Loris Stival

A Bordighera, una madre è sotto accusa per aver provocato la morte del suo bambino, spinta da comportamenti violenti e omissioni. La donna avrebbe nascosto le sue colpe e tentato di giustificarsi, secondo l’ordinanza giudiziaria. La criminologa commenta che il caso ricorda il tragico episodio di Loris Stival, evidenziando come il comportamento di alcuni genitori possa essere devastante. L’indagine si concentra sulle modalità di gestione della madre e sulle bugie che ha raccontato per tentare di sfuggire alle responsabilità. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

"Ciò che lascia sconcertati, al di là dell'orrore, è la capacità di omettere, la capacità di mentire, la capacità di nascondere, di cercare di passare dalla parte della ragione". A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). (ANSA FOTO) – Notizie.com Poche ore fa il giudice ha disposto l'arresto di Manuela A. di 43 anni, accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlia più piccola di due anni. Il gip nell'ordinanza di arresto della mamma smentisce la versione della donna: Inverosimile che non se ne sia accorta. Sono passati 11 anni da quel giorno che Santa Croce Camerina — e l'Italia intera — non potrà mai dimenticare. Lorys Stival aveva 8 anni: un bambino uscito di casa per andare a scuola, una mattina come tante che si è spezzata per sempre.