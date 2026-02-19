Tragedia a Casumaro Si ribalta con la macchina muore la conducente
A Casumaro, una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto quando la sua auto si è ribaltata. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha fatto perdere il controllo del veicolo. Un passante ha notato l’auto capovolta ai bordi della strada e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La vettura è stata rimossa e le indagini sono in corso.
Quando un passante si è accorto di quella macchina rovesciata fuori strada, ormai per l’automobilista non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e auto medica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A perdere la vita nell’ennesimo incidente che macchia di sangue le strade della provincia è Francesca Paltrinieri, cinquantenne originaria di Bondeno. Teatro della tragedia è via Ferioli, a Casumaro. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava al volante della sua Volkswagen Polo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscita di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La tragedia si è consumata questa sera, 18 febbraio, nella frazione di Cento. La vittima aveva 50 anni