A Casumaro, una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto quando la sua auto si è ribaltata. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha fatto perdere il controllo del veicolo. Un passante ha notato l’auto capovolta ai bordi della strada e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La vettura è stata rimossa e le indagini sono in corso.

Quando un passante si è accorto di quella macchina rovesciata fuori strada, ormai per l’automobilista non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e auto medica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A perdere la vita nell’ennesimo incidente che macchia di sangue le strade della provincia è Francesca Paltrinieri, cinquantenne originaria di Bondeno. Teatro della tragedia è via Ferioli, a Casumaro. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava al volante della sua Volkswagen Polo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscita di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Casumaro. Si ribalta con la macchina, muore la conducente

Sbanda con l’auto e si ribalta: morto conducente. Tragedia nella notte in ValtellinaNella notte di sabato 4 gennaio 2026, a Ponte in Valtellina, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 85 anni.

Auto colpisce un’altra macchina e poi si ribalta: ferito il conducenteQuesta mattina, in via Giustiniani, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat 500, che, per cause ancora da chiarire, ha urtato un veicolo parcheggiato e successivamente si è ribaltata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.