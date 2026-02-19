Il traffico a Roma il 19 febbraio 2026 alle 18:30 è molto congestionato a causa di un incidente sulla tangenziale tra Tiburtina e Salaria, in direzione Stadio Olimpico. Si formano lunghe code anche tra San Giovanni e Largo Lanciani, con rallentamenti sulla via Flaminia in uscita dalla città. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e La Romanina. La seduta di allerta meteo arancione ha portato alla chiusura di parchi e cimiteri, invitando a limitare gli spostamenti.

Luceverde Roma Buonasera per incidente traffico troviamo code sulla tangenziale Tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico Ci sono code anche sulla carreggiata di San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII è largo Lanciani rallentamenti con code a tratti sono poi segnalate sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per traffico intenso la Roma Fiumicino e La Romanina è in interna 3 ^ Nomentana e La Rustica auto in fila anche sulla via Flaminia in uscita dalla città da Corso di Francia fino al Raccordo Anulare fuori città troviamo code sul Trento laziale dell'auto sole tra lo svincolo per la dichiarazione di Roma nord e Guidonia direzione Napoli Vi ricordo infine l'allerta meteo arancione oggi per il forte chiusi parchi e cimiteri di Roma è consigliato di limitare il più possibile gli spostamenti e le soste lungo i viali Alberati dettagli di queste ed altre notizie sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-02-2026 ore 18:30

