Nel pomeriggio del 19 febbraio, lavori in corso a Roma provocano disagi al traffico. In via delle Acacie, vicino a via dei Castani, proseguono gli interventi che rallentano la circolazione. A Torrevecchia, via Cesare Lombroso, via Andrea Verga e via Ezio Sciamanna sono chiuse per il manto dissestato, con deviazioni per bus 46, 49 e 546. Inoltre, la ferrovia Metromare è sospesa tra Porta San Paolo e Magliana fino alle 16:30, mentre la metropolitana resta attiva lungo altre tratte. Il vento forte complica gli spostamenti in tutta la regione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Centocelle proseguo dei lavori in via delle Acacie in prossimità dell'incrocio con via dei Castani naturalmente ci sono ripercussioni al traffico di zona ci sposiamo ora a Torrevecchia dove per il manto stradale dissestato è chiusa via Cesare Lombroso 3 via Andrea Verga e via Ezio Sciamanna deviate per l'occasione anche le linee di bus 46 49 e 546 i sempre nel trasporto pubblico vi ricordo che per lavori ancora oggi e domani venerdì 20 febbraio la ferrovia Metromare sarà persa almente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare invece tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa la linea della metropolitana per il forte vento allerta meteo arancione in tutta la regione parchi e cimiteri di Roma Chiusi si consiglia inoltre di limitare il più possibile gli spostamenti e le soste lungo viali Alberati https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-02-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 16-02-2026 ore 19:30Il traffico a Roma il 16 febbraio 2026 alle ore 19:30 si riduce grazie a un calo generale degli altri veicoli sulla rete principale.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 19:30Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.