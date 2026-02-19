Traffico Roma del 19-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 19 febbraio 2026 si è intensificato a causa di un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare, tra via Aurelia e via del Mare. La collisione ha causato lunghe code anche sulla carreggiata interna, tra via della Bufalotta e via Tiburtina, e tra Casilina e Appia. La situazione si estende sulla Roma-L'Aquila, con rallentamenti tra Tor Cervara e l’uscita della Tangenziale Est. L’allerta meteo arancione ha portato alla chiusura di parchi e cimiteri, mentre si consiglia di limitare gli spostamenti.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via Aurelia all'uscita di via del Mare code per traffico sulla carreggiata interna tra via della Bufalotta via Tiburtina tra Casilina e da Appia ed ancora tra Ardeatine Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via Cappellaccio in quest'ultima direzione allerta meteo arancione oggi per vento forte a Roma Chiusi parchi e cimiteri disposte divieto di svolgimento di attività aggregative ricreative o sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici limitare il più possibile gli spostamenti e le soste lungo i viali Alberati dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.