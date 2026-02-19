Traffico Roma del 19-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma del 19 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di un incidente sulla via Laurentina. La carreggiata si è riempita di veicoli tra l’incrocio con via dei Corazzieri e il centro città, creando rallentamenti evidenti. Sul raccordo anulare, code si sono formate tra Casilina e l’uscita per la Cristoforo Colombo, mentre sulla Tangenziale est si registrano rallentamenti tra via Nomentana e l’uscita verso lo stadio Olimpico. La situazione resta critica in molte vie principali della capitale.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra la Portuense l'uscita per la Cristoforo Colombo segnalato anche un incidente trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est sulla tangenziale code tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra fortuna il bivio per la tangenziale possibili rallentamenti per un incidente sulla via Laurentina in prossimità dell'incrocio con via dei Corazzieri in direzione del centro città