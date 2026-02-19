Il traffico nel Lazio il 19 febbraio 2026 alle 17:30 mostra diverse criticità. Sull’autosole tra il bivio di Roma Nord e Guidonia verso Napoli ci sono code a causa di un incidente. Sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama, lavori in corso rallentano il traffico in entrambe le direzioni. La Pontina tra Ardea e Aprilia registra rallentamenti per lavori, mentre il raccordo anulare di Roma presenta code tra la Fiumicino e la Tiburtina e tra Trionfale e La Rustica. In provincia di Frosinone, il tratto tra Atina e Belmonte Castello resta chiuso per lavori fino al 15 marzo.

luce verde Lazio Buonasera sul tratto laziale dell'autosole abbiamo code per un incidente tra il bivio per la diramazione di Roma nord e Guidonia verso Napoli code per lavori invece sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama direzione Teramo code per traffico di lavori poi in provincia di Latina sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione terrà a Roma il segnalato traffico intenso sul raccordo anulare con rallentamenti e code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Tiburtina in carreggiata esterna e tra la Trionfale e La Rustica in carreggiata interna andiamo ora in provincia di Frosinone dove per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tempo in corrispondenza della galleria capodichina siamo tra Atina inferiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni il termine dei lavori è previsto per il prossimo 15 marzo mi ricordo infine l'allerta meteo arancione per il forte vento che cimiteri di Roma sono chiusi disposto anche il divieto di svolgimento di attività aggregative e sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico bene da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-02-2026 ore 17:30

