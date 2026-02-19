Traffico Lazio del 19-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio si intensifica a causa di lavori e incidenti. Questa mattina, sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama, si registrano rallentamenti per lavori in corso, mentre sulla A12 tra Maccarese e l’uscita di Fiumicino ci sono code a causa di un incidente grave sulla carreggiata esterna. La circolazione si complica anche sulla via Casilina e sulla tangenziale di Roma, dove si registra traffico intenso. Le condizioni meteorologiche avverse, con vento forte, portano alla chiusura di parchi e cimiteri, mentre molte strade sono ancora interessate da lavori in corso.

Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo si rallenta per lavori anche sulla A12 Roma Civitavecchia tra Maccarese e l'uscita per la Roma Fiumicino a Roma code per un grave incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Selva Candida e l'uscita di via del Mare lunghe code anche in in giornata la via Casilina & via del Mare allerta meteo arancione oggi per il vento forte chiusi a Roma parchi e cimiteri disposto il divieto di svolgimento di attività aggregative e ludico ricreative sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici limitare il più possibile gli spostamenti e le soste lungo i viali Alberati ricordiamo in provincia di Frosinone per lavori resta chiusa la strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni il termine dei lavori è previsto per il prossimo qui Marzo è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-02-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia. Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 07:25; Lions Alto Lazio U16 sconfitti dal Foligno per 32-19; Concorso ASMEL Enti Locali – Calendario aggiornato delle prove preselettive; Porti: 2025 in crescita per Roma e Lazio, oltre 13 mln ton movimentate e 3,5 mln crocieristi. Traffico Lazio del 19-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo si rallenta per lavori ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sul Raccordo ... romadailynews.it #A1 #FirenzeRoma causa #incidente al km 525+000 traffico bloccato con #code di 3 km tra #PonzanoRomano e bivio #DiramazioneRomaNord #Roma al km 527+000 scambio di #carreggiata #code di 2 km anche #Firenze @WazeLazio #viabili facebook